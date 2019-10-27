У Криму сталося ДТП з військовою технікою Путіна і маршруткою

У п’ятницю, 25 жовтня, в окупованому Росією Криму сталася аварія за участю маршрутки та військової техніки.

Про це повідомляє блогер під ніком “Кримський бандерівець” на своїй сторінці в Twitter.

Інцидент стався ввечері в центрі міста Ялта. Там російська бойова машина з системою реактивного залпового вогню “Град”, яка рухалася у складі військової колони через центр окупованого міста, протаранила маршрутку з пасажирами.

Більше інформації про ДТП поки немає. Блогер також опублікував фото з місця події.