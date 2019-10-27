У Казахстані за антикитайські акції затримали близько 40 осіб

У декількох містах Казахстану поліцейські затримали близько 40 учасників антикитайських акцій. Людей затримували в Алмати, Нур-Султана, Шимкенті і Актобе.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання і доставку в поліцію 26 осіб у двох найбільших містах Алмати і Нур-Султана, при «спроби проведення несанкціонованих протестів».

Поліція розглядає питання про притягнення до адміністративної відповідальності» затриманих. Люди вийшли на акції за призовом забороненого в країні руху «Демократичний вибір Казахстану».

При затриманні деяких поліція застосувала силу. Кілька чоловік до того, як їх забрали поліцейські, встигли заявити, що вони виступають проти «китайської експансії» і запуску спільних з Пекіном проектів на території Казахстану.

В Актобе поліція затримала близько десятка людей. Більшість з них – люди пенсійного віку.