«Сором за президента!»: Сенцов відреагував на поведінку Зеленського в Золотому

Колишній політв’язень Кремля, український режисер з Криму Олег Сенцов прокоментував активно обговорюване відео спілкування президента України Володимира Зеленського з ветеранами, які перебувають на лінії поблизу фронту на Донбасі.

«Переглянув вчорашнє гучне відео стендапу з серії #янелох. У результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, тому що не відчуваю на це морального права, так як не був на війні. Хочеться лише сказати їм спасибі за те, що у нас все ще є своя країна», – написав Сенцов 27 жовтня на своїй сторінці у Фейсбуці.

Президент України Володимир Зеленський вранці 26 жовтня відвідав населений пункт Золоте на Донбасі і зустрівся з ветеранами, які перебувають поблизу лінії фронту. Згодом спільнота «Останній блок-пост # Ні_капітуляціі» оприлюднив відео, на якому Зеленський спілкується з людьми у камуфляжі.

Під час розмови один з ветеранів, який представився Денисом, сказав президенту, що в разі відводу військ (яке заплановане в районах Золотого і Богданівка-Петровського) можливі жертви як серед українських військовослужбовців, так і проукраїнського цивільного населення.

У відповідь Зеленський висловив упевненість, що мирні жителі хочуть розведення військ.

На аргумент, що перемир’я фактично укладається з Росією, а не з незаконними збройними угрупованнями, Зеленський відповів, що йому байдуже, з ким підписувати мирні угоди.

«Нам потрібно території повернути і припинити вбивства, правильно?» – запитав він.

На другий відеозапису чути розмову Зеленського та ветерана, де той просить прокоментувати акції «Ні капітуляції», які кілька разів проходили в різних містах України, а президент у відповідь вимагає від ветеранів «прибрати зброю».

«Слухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброя прибери. А ти мені не переводь (розмова – КР) на акції», – відповів Зеленський, звертаючись до Дениса.

Зеленський додав, що « є демократія, а ситуація в країні, і демократія в якісь серйозні речі не заходить». У відповідь ветеран сказав, що діє в рамках закону.

Згодом одна з волонтерів опублікувала відеозапис Дениса, який повідомив, що його позивний «Янтар» і раніше він служив у полку «Азов».

«Не знаю, який у нього (Зеленського – КР) Далі план, але ми будемо залишатися тут далі, поки буде загроза цього безглуздого розведення і втрати території України. Ну а так все, в принципі. Ми діємо в рамках закону і певні нюанси, які він озвучував ще – ми їх почули. Я ж кажу, ми закон не порушуємо, тому залишаємося тут і будемо надалі стояти за Україну», – підсумував він.

За домовленостями, перед розведенням військ у районах Золотого і Богданівка-Петровського повинен пройти семиденний строк без обстрілу.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня погодила і підписала документ, розвиває так звану «формулу Штайнмайера». Документ передбачає введення закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення місцевих виборів відповідно до законодавства України.

Цю формулу запропонував у свій час колишній міністр закордонних справ Німеччини і в той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмайер. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ свідчить законність таких виборів, закон вступає в силу постійно.

У відповідь на рішення погодити текст «формули Штайнмайера» в українських містах періодично проходять акції «Ні капітуляції».