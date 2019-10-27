Курдські радикали під егідою США сприяють ескалації енергетичної кризи в Сирії

Збройні формування курдських радикалів при активному сприянні США загострюють енергетичних кризу в Сирії. Раніше на цих територіях наживався ИГИЛ, а зараз американці та їх місцеві союзники. Такою думкою поділився головний редактор інформаційно-аналітичного центру «Кассад» Борис Рожин.

За його словами, Сполучені штати почали вести на території САР незаконне захоплення нафтових ресурсів, спираючись при цьому на подвійні стандарти, оскільки видобуток копалин і їх ввезення в Сирії були заборонені самою Америкою.

Експерт вважає, що незважаючи на очевидне лицемірство, США незабаром не зможуть зберігати настільки впевнену позицію, оскільки стрімко втрачають світове лідерство, в тому числі і на Близькому Сході.

Експерт має більш-менш позитивним прогнозом, згідно з яким через певний час крадіжки у сирійських громадян, яким займається США спільно з радикалами, припиниться, а окуповані території знову відійдуть під контроль законного уряду Сирії.

Про те, що США і курди займаються контрабандою сирійської нафти стало відомо вже давно. Публікація Міноборони РФ знімків з супутника тільки зайвий раз підтвердила цей факт. Вашингтон незаконно видобуває нафту на території Сирії, використовуючи для цього збройні угруповання, тісно пов’язані з терористами. Ніяких доходів від цього бізнесу сама Сирія не отримує, а лише, навпаки, втрачає власні ресурси у величезних масштабах.