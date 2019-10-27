На Донбасі за добу 21 обстріл, ВСУ без втрат

Підрозділи сепаратистів за минулу добу 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Українські військові не зазнали втрат, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил в ранковій зведенні в неділю, 27 жовтня.

Ворог обстрілював позиції українських військових із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріл фіксувалися поблизу Невельського, Мар’їнки (двічі), Талаковки (двічі), Красногорівки, Павлополя, Новолуганского (п’ять разів), Хутори Вильного, Золотого (двічі), Золотого-4, Луганської (двічі), Зайцево, Світлодарська, Новгородського. З початку нинішньої доби сепаратисти три рази обстреляи позиції ВСУ – поблизу Луганського, Новолуганского і Світлодарська.

Жоден український військовий за ніч не постраждав.