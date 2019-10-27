Новий вид жуків з Кенії назвали в честь Грети Тунберг

Новий вид жуків сімейства перокрылок назвали Nelloptodes gretae на честь 16-річної шведської экоактивистки Грети Тунберг. У жуків цього виду немає очей і крил, але є вусики.
Дослідник Лондонського музею природознавства Майкл Дербі вирішив назвати жука в честь школярки, яка організувала «шкільні страйку за клімат» і виступила в Нью-Йорку на саміті ООН з клімату. Вчений підкреслив, що жуков назвав в честь Грети не тому, що вони маленькі.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
«Я дійсно великий шанувальник Грети, — говорить Майкл. — Вона бореться за збереження планети, і їй це прекрасно вдається, тому я вважав це хорошою можливістю визнати її заслуги».
Жуков Nelloptodes gretae вперше виявили задовго до народження Грети — в 1964-65 роках в Кенії. Засушені комахи зберігалися в музеї, поки Дербі не взявся їх вивчати. Йому вдалося описати не тільки цей вид, але і вісім інших представників сімейства перокрылок.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», 16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберг стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру. На честь неї в Лондоні навіть поставили пам’ятник — правда, з льоду.
За матеріалами Knife.media
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