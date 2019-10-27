Буде страшно, коли на протести вийдуть ті, хто голосував за Зеленського — думка

Отар Довженко в статті, опублікованій виданням Країна, попередив, що популярність нинішньої влади на чолі з президентом, має один недолік — вона обмежена за часом. Між тим вже зараз у країні тривають протести, але на них поки що виходять противники глави держави — страшно буде, коли на протести вийдуть ті, хто голосував за Володимира Зеленського

Отар Довженко звертає увагу на один недолік, який є у популярності нинішньої української влади — вона обмежена за часом, і рано чи пізно піде на спад. Команда Зеленського намагається загравати з громадською думкою, проте робить це, не враховуючи голих фактів. Поки такий стиль поведінки подобається натовпі, але його еліта не розуміє.

Між тим потрібно знаходити спільну мову не тільки з натовпом, але і з елітою, з громадськими діячами, з бізнесом. Влада в підсумку може увігнати в країну в хаос, коли перестануть працювати навіть ті механізми, які функціонують сьогодні. Люди вже виходять на протести, але це ще півбіди. По-справжньому страшно стане тоді, коли на протести вийдуть ті, хто голосував за Зеленського.