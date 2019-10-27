Сенцов розкритикував Зеленського за інцидент у Золотому

Український кінорежисер Олег Сенцов, якого у вересні цього року звільнили з російського полону, прокоментував “емоційну” розмову Президента України Володимира Зеленського з добровольцями у Золотому. Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.

“Переглянув вчорашнє гучне відео стендапа з серії #янелох. В результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, бо не відчуваю на це морального права, оскільки не був на війні. Хочеться лише сказати їм спасибі, за те, що у нас все ще є своя країна”, – написав Олег Сенцов.

Нагадаємо, вчора, 26 жовтня. Президент України Володимир Зеленський відвідав місто Золоте Луганської області.

У штабі ООС заявили, що особи, з якими спілкувався Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Золоте на Луганщині, не є представниками будь-яких силових відомств чи Збройних сил України.

: УНН