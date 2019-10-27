Даша Астафьева удивила неожиданной сменой имиджа

Знаменитая украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева продолжает радовать фолловеров своими фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша Астафьева является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Фото звезды не оставляют никого равнодушными, и артистка получает множество комментариев в свой адрес. На странице Астафьевой можно также увидеть как скромные и миловидные фото, так и фото только для взрослых, пишет Politeka.

Даша Астафьева не так давно приступила к сольной карьере. Популярность артистка получила именно за пикантные снимки, представленные в глянцевом издании Playboy, на страницах которого часто мелькали обнаженные образы Даши.

Кроме того, Дарья уже успела поработать телеведущей и попробовать свои силы в качестве актрисы. Также артиста частенько становится героиней весьма пикантных фотосессий, результатами которых делится с фанатами. Даша решила показать фото, которые были сделаны в рамках необычной фотосъемки в интересной локации.

На снимках, которые появились в аккаунте Даши Астафьевой, она предстала на обзор публики в откровенных нарядах и сексуальных позах. В серии фото артистка позировала не только в нижнем белье, демонстрирующем ее пышную грудь, но еще и в стильных светлых и темных костюмах, подчеркивающих стройную фигуру в целом.

«Шальная неделя… Спасибо, что в удовольствие, благодаря вам, мои гении!», — написала Астафьева под новыми фото и тут же вызвала бурную реакцию в сети.