В Афганістані відбита атака талібів: понад 50 загиблих

На північному заході Афганістану в ході відбиття атаки бойовиків угрупування “Талібан” в провінції Фарьяб за ніч вбито 53 екстреміста.

Про це повідомляє “Інтерфакс” з посиланням на начальника прес-центру 209 корпусу афганської армії Ханіфа Резаї в неділю, 27 жовтня.

“Велика атака екстремістів на повіт Маймана, де знаходиться адміністративний центр провінції, почалася увечері в суботу з території повіту Паштун Кіт у районі населених пунктів Гадои-Калу і Хваджа-Номусо.

При відбитті атаки при підтримці авіації і артилерії було ліквідовано 53 терориста, у тому числі кілька головних командирів. Тіла вбитих бойовиків залишилися на полі бою, їх особистості уточнюються”, – сказав Резаї.

За його словами, в ході бою поранено четверо афганських військовослужбовців. Резаї також зазначив, що ніхто з мирних жителів не постраждав.