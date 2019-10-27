Міноборони: Києву треба готуватися до військової агресії з боку Білорусі

Парканом від Білорусі не відгородишся, час готуватися до військової агресії. Про це в інтерв’ю виданню «Хартія 97» заявив новопризначений заступник міністра оборони України генерал-майор Олександр Поліщук, інформує ZIK.

На думку заступника міністра, «Україна повинна бути готова до того, щоб відображати військову агресію або ескалацію з імовірною військовою агресією з боку Білорусі», — попередив Поліщук.

Варто зазначити, що Олександр Поліщук довгий час працював в апараті РНБО та на керівних посадах в Міністерстві оборони України. В тому числі тривалий час був заступником директора департаменту воєнної політики та стратегічного планування.

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