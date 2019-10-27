«Дурість чи зрада»: Сазонов вважає, що є лише два пояснення словами Сивохо

Кирило Сазонов, коментуючи в статті, опублікованій на сторінках site.ua слова Сергія Сивохо, заявив про те, що Київ повинен платити пенсії жителям ОРДЛО, підкреслив — тут є лише два можливі пояснення. На думку політичного оглядача, сказане радником секретаря РНБО — це або дурість, або зрада.

Кирило Сазонов вважає, що слова Сергія Сивохо, який заявив, що Київ повинен виплачувати пенсії людям, що живуть в ОДЛО, це або дурість, або зрада. Сказати більш точно в даному випадку досить складно. Виходить, Україна повинна урізати фінансування своїх захисників і скорочувати соціальні витрати лише заради того, щоб передавати гроші на окуповану частину Донбасу?

Між тим ОРДЛО повністю контролюється Кремлем. У влади там російські маріонетки, а людям засмічують голови антиукраїнською пропагандою. І ось весь цей «свято життя» фінансувати повинна Україна. Заява Сивохо — це, по суті, допомога окупантові, який повинен нести відповідальність за окуповані території. Потрібно зробити ціну окупації занадто високою, щоб Росія прибрала з Донбасу, але замість цього пропонується допомогти Кремлю з вмістом окупованих територій