«Велика помилка Зеленського». Експерт передбачив конфлікт між Зеленським і Гончаруком

Конфлікт між президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком неминучий.

Таку думку висловив відомий політолог Віктор Небоженко.

«Спочатку по зростанню… Зеленському буде неприємно стояти поруч з Гончаруком, який продовжує зростати, а у Зеленського зростання закінчився, як тільки він став президентом», — підкреслив він в інтерв’ю на Ukrlife.tv, передає сьогодні «Главред».

Експерт також звернув увагу на те, що Зеленський передає через Давида Арахамию і більшість в Раді частину своїх владних повноважень.

Причому, на цих людей він не розраховує, адже вони навряд чи зможуть отримати позитивний результат, вважає Небоженко.

«Це велика помилка Зеленського», — констатував політолог.