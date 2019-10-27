Кочетков: чому Вакарчук знову здувся

Поки фракція Голос працює без Вакарчука, він сам ностальгує, рефлексує і займається творчістю. Швидше за все, Вакарчук дочекається весни, і тоді, очевидно, піде зовсім.

Останнім часом лідер фракції «Голос» Святослав Вакарчук практично зник з політичних радарів і знову сконцентрувався на своїй творчості.

Про це пише політичний експерт Олександр Кочетков в сьогоднішній замітці для «Главреда».

Вакарчук свого часу пішов з парламенту за однієї простої причини. Він вважав, що раз він людина в суспільстві популярний, то з ним повинні в парламенті якимось чином вважатися вислуховувати його думку і що він буде на щось впливати.

Тоді Святослав переконався, що він нікому не цікавий і його естрадна популярність не має ні найменшого значення.

Наступного разу, під тиском Пінчука та інших доброзичливців Вакарчук зайшов у парламент начебто вже з фракцією і вважав, що стане якимось впливовим елементом. Але і зараз з цього нічого не виходить і він, чесно кажучи, втратив до цього інтерес.

За фактом, керує фракцією (варто сказати, досить уміло) Сергій Рахманін, там є ще кілька людей, які роблять роботу в тому форматі, яку може виконувати невелика фракція, працюють без Вакарчука. А він в цей час ностальгує, рефлексує і займається творчістю.

Тому, якщо коротко, то ситуація повторюється. Весна все покаже – на весну все, в тому числі, і парламентські діячі, очікують якогось кризи і певні шанси на переформатування парламенту у парламентських їсти.

Адже монофракция починає тріщати по швах. Є всього три фактори, які можуть тримати цю фракцію разом. Це ідея (її у них немає), жадібність і страх (залякувати інших теж нічим).

І в разі переформатування з монобольшинства, тоді в нову Раду може підтягнутися і «Голос». Швидше за все, Вакарчук дочекається весни, знову переконається в тому, що він нікому не потрібен, і тоді, очевидно, піде зовсім.

Зараз єдине, чим Вакарчук може звернути на себе увагу – небажаним для України розвитком Нормандського формату, імплементації формули Штайнмайера. Очевидно, що фракція на чолі з ним буде проти цього заперечувати і тоді він може стати якщо не лідером, то досить активною яка заперечує фігурою.

Але і тут, враховуючи, що є всі шанси отримати заморожений конфлікт, його шанси бути затребуваним не настільки великі.