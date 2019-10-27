П’ять помилок мирного врегулювання, які Зеленський повторює слідом за Порошенка

Шостий президент України Володимир Зеленський повторює помилки свого попередника, але повторення пройденого до нових результатів не призведе.

Таку думку озвучив напередодні пізно ввечері відомий журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

1. 28 квітня 2015 року підрозділи 25-й і 95-й бригад ВСУ оточили базу «Правого сектора» в селі Великомихайлівка. Військові зажадали роззброєння добровольчих загонів. Ця операція проводилася за наказом президента Петра Порошенка. «Правий сектор» не підкорявся наказам, застосовував нелегальну зброю, не вписувався в процес мирного врегулювання. Справа дійшла до небезпечної риси. Але застосувати зброю проти захисників України, на щастя, не посміли, війська відійшли. Це було логічне рішення. Сила добровольчих загонів була не в чисельності, а в моралі захисту України. Вплив добровольців засновано на цінностях, які підтримує суспільство.

2. Порошенко тричі здійснив розведення військ — у вересні 2014-го, в лютому 2015-го і в жовтні 2016-го. І кожен раз це не призводило до припинення війни. Зеленський намагається повторити провалився вже план розведення 2016 року. Ці плани зірвала не Україна.

3. Порошенко набагато суворіше контролював припинення вогню на фронті — аж до вилучення всіх видів боєприпасів військ на передовій, де планувалося розведення. Але не вийшло — доводилося відповідати ворогові.

4. Порошенко щиро не хотів воювати, не вірив у військовий успіх і тому не посмів розірвати відносини з РФ, підписав Мінські угоди, які легалізували російських військових на українській землі, і провів понад 20 перемир’я. І не виконали умови Мінських угод тільки тому, що Путін жодним чином не гарантував звільнення Донбасу, виконання російських вимог не створювало для Путіна ніяких зобов’язань. Зеленський йде по тому ж самому коридору рішень.

5. Спроба протиснути через парламент закон про особливий статус викликала в країні масові протести і глибоку стурбованість. 31 серпня 2015-го при розгляді закону чотири нацгвардейца загинули після вибуху гранати. Очевидно, що проблема не в тому, що більшість — за світ, а в тому, яким чином його домагатися.

Повторення пройденого до нових результатів не призведе. Потрібно нове сприйняття і нові підходи до прийняття рішень.

Очевидно:

а) Простих одноходових рішень після п’яти років війни немає — рішення повинно бути комплексним, і зовсім не обов’язково швидким.

б) Мінські угоди потребують нової дорожньої карти, сама по собі «формула Штайнмайера» мертва, вона ні до чого не призведе.

в) Щоб користуватися авторитетом серед захисників України, треба по-справжньому зміцнювати армію, спецслужби, правоохоронні структури і проводити в них справжні структурні реформи. Зеленський не приділяє серйозної уваги реформ силових і судових органів, він живе у світі швидкоплинних тактичних рішень.

г) Путіна не зроблять поступливим односторонні поступки, санкції Заходу не посилюються і російська економіка навчилася з ними жити. Відмовитися від продовження війни Путін буде змушений лише в тому випадку, якщо Україна почне говорити не мовою поступок, а мовою сильної системної політики, де держава будує дієздатні інститути в політичній, військовій, інформаційній та економічній сферах та у сфері правосуддя. Дружать з сильними і миряться з сильними. Треба тільки почати системну роботу, і ставлення у світі почне змінюватися.

д) Ідея захисту Батьківщини не суперечить ідеї мирного будівництва. Все це можна і потрібно здійснювати одночасно, і для кожної цієї стратегії є свою мову і свої канали комунікації. Нести пацифізм в армії і серед захисників України — значить повторювати помилки і демобілізувати націю під час війни. А Україна не створила ще держава і існує тільки як комплекс мобілізаційних проектів.

е) На фронті воювало і активно допомагало не так багато людей — можливо, не більше 5 % населення. Але це не означає, що у ідеї захисту Батьківщини і національних інтересів немає своєї більшості. Не можна вимірювати всі державні проблеми тільки рейтингами, соціологія далеко не всі проблеми може швидко виявити і дати рецепти рішень. Деякі проблеми можна виміряти і дати їм оцінку тільки під час конфлікту, прямого зіткнення.

Тому спроба Зеленського спиратися тільки на ті проблеми, з якими в суспільстві сформувалося стійке і чітке уявлення — груба помилка. Державі потрібна модель майбутнього, а не просто штопання старих дірок.