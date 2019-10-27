Дизель шоу захопили мережа пародією на пісню Винника

У новому випуску «Дизель шоу» коміки зробили пародію на пісню Олега Винника «Молода вовчиця» і захопили мережу. Так, артисти заспівали про те, як живеться проводницам в українських поїздах.

Відео опублікували на офіційному Youtube-каналі шоу.

«Тихо заходжу в плацкарт. Кому тут ще не спитися? Хто ще не пробував секс з молодою вовчицей?», — заспівали актори.

«Супер! Ви найкращі!», «Найкраще в світі шоу», «Який класний випуск! Супер!», «Люблю українські потяги», «Ваше шоу краще за всіх», «Про залізну дорогу — супер!», — пишуть в мережі.