Регіна Тодоренко замилувала яскравими фото з сонячної Італії

Регіна Тодоренко показала милі кадри з сонячної Італії

Відома українська телеведуча, блогерка і молода мама Регіна Тодоренко, яка нещодавно вийшла заміж за російського співака Влада Топалова і народила йому сина Мішу, обожнює привертати до себе увагу. Зірка активний користувач Instagram, де балує шанувальників фото і відео з особистого і творчого життя. І цей раз не став винятком – Регіна показала милі кадри з подорожі до Італії.

Варто відзначити, що до Палермо Регіна відправилася разом з чоловіком, там вони святкують його день народження. На нових фото Тодоренко позує в легкому білому платті у дрібний чорний горошок. На першому знімку красуня трохи більш серйозна, а на другому весело посміхається, не дивлячись у камеру. У підписі до фото Регіна запропонувала шанувальникам вибрати, яке з фото їм подобається більше. Фанати не залишилися байдужими і почали активно обговорювати нову публікацію телезірки.