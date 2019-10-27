6 продуктів з високим вмістом холестерину, які дуже корисні для здоров’я

Всупереч думці про те, що продукти з високим вмістом холестерину збільшують ризик серцевих захворювань, багато досліджень показують: це не обов’язково так. Насправді існує чимало продуктів, насичених холестерином і корисних для здоров’я.

Велика частина холестерину, який міститься в крові виробляється печінкою. При вживанні продуктів з високим вмістом холестерину печінка зменшує його вироблення. З цієї причини холестерин в раціоні має лише незначний вплив на рівень холестерину в крові у більшості людей, відзначають вчені.

Говорячи про продукти з високим вмістом холестерину, які дуже корисні для здоров’я, фахівці виділяють наступні.

Сир. Скибочка сиру чеддер вагою близько 30 грамів дає 28 мг холестерину, що є відносно високою кількістю. Але в той же час сир містить інші поживні речовини: зокрема, той же шматочок сиру дасть приблизно 7 грамів якісного білка і 15% від добової норми кальцію. Наявні наукові дані свідчать, що молочні продукти з високим вмістом білка і низьким вмістом вуглеводів, такі як сир, сприяють зменшенню жирових відкладень і зміцнення м’язової маси. У тому числі сир може зробити більш витривалим серце.

Яйця. Є одними з найбільш живильних продуктів у нашому раціоні і також відрізняються високим рівнем холестерину: два великих яйця містять понад 350 мг. Нерідко, побоюючись холестерину, люди викидають жовток з яєць і їдять тільки білок. Тим часом, саме жовток є найбільш поживною частиною яйця і забезпечує організм майже всіма поживними речовинами цього продукту. У складі жовтків присутні білок, селен, рибофлавін або вітамін B12, холін, а що міститься холестерин лише сприяє їх засвоєнню. Крім того, яєчні жовтки містять антиоксиданти лютеїн і зеаксантин, які знижують ризик вікових порушень зору, таких як катаракта і дегенерація жовтої плями. Вживання в їжу яєць може знижувати рівень цукру в крові і забезпечувати відчуття ситості.

Печінка. 100-грамова порція яловичої печінки містить 389 мг холестерину. Ця ж порція містить 27 грамів білка і багата багатьма вітамінами і мінералами. Печінка – це суперджерело вітаміну A, вітаміну B12 і заліза. Крім того, поряд з яйцями печінка є одним з кращих в світі харчових джерел холіну, якого не отримують в достатній мірі більшість сучасних людей. Будучи вітаміноподібною речовиною, холін має мембранопротекторну дію – захищає мембрани клітин від руйнування. Він дуже важливий для здоров’я мозку і серця.

Печінка тріски. В одній столовій ложці може міститися близько 500 мг холестерину. Але цей насичений холестерином продукт корисний для серцево-судинної системи. У складі печінки тріски дуже багато вітаміну А, вітаміну D, а також омега-3 жирних кислот, які захищають від хвороб серця. Також ряд дослідників вважають, що припустили, що вітамін D і омега-3 жири, працюючи разом, запобігають захворювання раком.

Субпродукти. У більшості тварин субпродуктів багато холестерину і мало жирів, при цьому вони багаті багатьма вітамінами і мінералами (зокрема, це багате джерело вітаміну В12, а також селену). У свою чергу в м’ясі тварин сердець дуже багато коензиму CoQ10, надзвичайно корисного при серцевій недостатності.

Сардина. Вони містять більше холестерину, ніж думають багато: 100 грамів порція сардин дають 142 мг холестерину. Але в той же час цей продукт має ряд переваг для здоров’я, включаючи зниження ризику серцевих захворювань і захист клітин мозку, терапії депресії. Ці ефекти забезпечуються дуже високим вмістом (до 980 мг) омега-3 жирних кислот. Крім цінних жирних кислот сардини забезпечують організм білком і вітаміном D.

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