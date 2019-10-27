Синоптики прогнозують морози та сніг

Неділя, 27 жовтня, в ряді регіонів стане останнім днем ​​бабиного літа. Вже з понеділка в Україні почнеться похолодання, з мокрим снігом і морозами до -6.

Як повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко, з наступного тижня в Україні буде погіршуватися погода, похолодання почнеться в понеділок, 28 жовтня, у Волинській, Рівненській та Львівській областях, у вівторок пошириться на решту території України.

За даними Укргідрометцентру, 30 жовтня в Україні очікується зниження денної температури до до 4-10° тепла, на півдні 8-12, вночі 30 жовтня очікується в західних і північних областях від +4 до -1.

31 жовтня вдень похолоднішає до 3-9 вдень, вночі очікується до 6° морозу.

Що стосується опадів, то 30 жовтня на півдні та південному сході очікується дощ, в Карпатах мокрий сніг. 31 жовтня без опадів.

Раніше синоптики прогнозували в Карпатах мокрий сніг та зниження нічної температури до +3 градусів.

Нагадаємо, у Карпатах серед липня пішов сніг. Раніше Бельгію засипав травневий снігопад.

А на початку вересня в Італії засипало снігом Альпи.

: UA.NEWS