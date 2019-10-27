З’ясувалися нові подробиці затримання солдата, який влаштував бійню у військовій частині в Росії

Російський солдат Раміль Шамсутдінов, який убив вісьмох співробітників у військової частини в селищі Гірський в Забайкаллі, відразу здався спецназу. Про це в суботу, 26 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.

Інцидент стався при зміні варти, коли Шамсутдінов повинен був розрядити автомат, але замість цього вставив у нього магазин і відкрив вогонь.

Перебуває на військовій базі група «Антитерор» була готова до затримання відразу ж, як пролунали перші постріли.

Виходячи з казарми, вони зустріли Шамсутдинова зі зброєю і думали, що він почне стріляти. Але Шамсутдінов відкинув автомат в бік і ліг на землю, давши себе затримати.

Як повідомляє «Коммерсантъ», у військкоматі в Татарстан, звідки призивався Шамсутдінов, встановили, що він психічно стійкий і може зірватися тільки з-за тривалого стресу без допомоги психолога.

Слідчі перевіряють кілька версій того, що сталося. За однією з них, Шамсутдинова могли труїти через його національність.