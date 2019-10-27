МЗС РФ про відео «я не лох» із Зеленським: Це і є п’ятирічний досвід війни з Росією?

Спікер МЗС Росії Марія Захарова в дусі російських пропагандистів, коментуючи заяву Міністра оборони України Андрія Загороднюка про досвід війни з Росією, згадала і бесіду президента Володимира Зеленського з добровольцями.

Відповідний пост представник МЗС РФ опублікувала на своїй сторінці в «Фейсбуці».

Захарова процитувала слова Загороднюка в НАТО про те, що Альянс розуміє «що наш успіх (України — ред.) — це успіх всього цивілізованого світу».

«Невже це він про військовий успіх? Складно повірити в це на тлі сьогоднішнього діалогу Президента України з озброєними жертвам «успіху» про те, що «є демократія, є ситуація у країні, і що він, президент, не лох і не лопух». Це і є «досвід п’ятирічної війни з Росією, який Україна може дати Альянсу»? — заявила вона.

Спікер МЗС здивувалася про який успіх йде мова і похвалила нову владу за спробу консолідації суспільства.

«Одне неясно: про яке «успіх» йде мова? Політичний? Ідеологи перевороту-2014 і будівельники нової України розбіглися в різні сторони. П’ятирічне правління Порошенко оцінене в ході президентських виборів. Нова влада лише намагається знайти якусь спільну ґрунт для консолідації суспільства», — додала вона.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський приїхав до добровольцям у Золоте. Між ним і одним з добровольців стався неприємний розмова, відеозапис якого швидко стала популярною в Мережі.