У США відкривається готель класу люкс у формі кошика

Будівля-кошик було побудовано в 1997 році для компанії Longaberger Co., яка дійсно робила кошика. У 2016 році компанія припинила свою діяльність і продала будівлю забудовникам Стів Кук і Боббі Джордж за $1,2 млн. Спочатку нові власники не знали, як його використовувати. “Ми розглянули всі варіанти, але готель виявився кращим рішенням”, — розповів Кук.

В будинку-кошику є спортзал, аудиторії і ресторан. Всередині обробка виконана з мармуру, декоративні колони обшиті дерев’яними панелями, а з атріуму ведуть кілька значних парадних сходів.

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Публікація від austin greenlee (@asoep) 20 Жов 2019 у 12:18 PDT

На прилеглій до майбутнього готелю території є ставок.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», часто готелі відкриваються в дуже дивних будівлях. Наприклад, в Гамбурзі готель розмітили в колишньому нацистському бункері.

За матеріалами Delfi.ee

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