У США відкривається готель класу люкс у формі кошика

Будівля-кошик було побудовано в 1997 році для компанії Longaberger Co., яка дійсно робила кошика. У 2016 році компанія припинила свою діяльність і продала будівлю забудовникам Стів Кук і Боббі Джордж за $1,2 млн. Спочатку нові власники не знали, як його використовувати. “Ми розглянули всі варіанти, але готель виявився кращим рішенням”, — розповів Кук.
В будинку-кошику є спортзал, аудиторії і ресторан. Всередині обробка виконана з мармуру, декоративні колони обшиті дерев’яними панелями, а з атріуму ведуть кілька значних парадних сходів.
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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
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Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
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На прилеглій до майбутнього готелю території є ставок.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», часто готелі відкриваються в дуже дивних будівлях. Наприклад, в Гамбурзі готель розмітили в колишньому нацистському бункері.
За матеріалами Delfi.ee
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