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Українських топ-політиків перетворили на героїв коміксів: мережа підірвали забавні «фото»

27.10.2019

У мережі представили українських топ-політиків у вигляді героїв коміксів.

Картинки розмістили в інтернеті.

Їх зробили з допомогою нейромережі Bubble Face, яка перетворює фотографії людей картинки з коміксів. Такий експеримент вирішили провести над політиками України.

 



Bubble Face – фільтр, який працює на основі нейромереж і робить фото намальованим. Задумка не нова, але тепер у користувачів є можливість відчути себе героєм коміксу. Для цього досить включити камеру або завантажити зображення з галереї. Як і всі додатки з штучним інтелектом, Bubble Face працює не ідеально.

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