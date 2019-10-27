«В армію піди і захищай, Боря», — Зеленський добровольцю, який з 2014 воює на фронті

У суботу, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців в Золоті, де поспілкувався з ними.

Зокрема, він поговоривши з одним з наймолодших учасників акції Ні капітуляції – 23-річним Борисом Ганзою, передає журналіст Юрій Бутусов.

В кінці бесіди президент сказавши: «Коли ти хочеш захищати Батьківщину — в армію піди і захищай, Борю». Але виявилося, що Борис захищає батьківщину з 2014 року.

«Мені 23 роки, я пішов на війну в 18 років. Спочатку приїхав з друзями в батальйон Донбас — але мене там не взяли, занадто молодий, кажуть, таких не мобілізують. Тоді я поїхав у батальйон Азов, пройшов курс підготовки дуже короткий, і вперед, на фронт. Чому? Я з Харкова, у нас там все гостро. Можна було, звичайно, сидіти тихо, у моїх батьків приватне підприємство, магазин. Якщо ти за Україну в Харкові – це тоді була небезпечна позиція, тут або-або, Росія поруч, багато „ват“, яка чекала Путіна.

Я свій вибір зробив, я бачив, як гинуть люди на фронті, і зрозумів, що не можна в такий час стояти осторонь. Брав участь у боях під Іловайськом, в Мар’ян їнці, в Широкіно, під Маріуполем», — розповідає Ганза. За його словами, Зеленський стверджує, що необхідно розводити війська, альо не пояснює навіщо і як це вплине на мирне врегулювання на Донбасі. «Президент приїхав до нас, ставши говорити: „Розведім війська, тут все тихо“. Ну як все тихо? Ночами стріляють. У нас немає камер, альо на телефон я записавши вчора вночі звуки пострілів з того боку, хотів показати.

Альо Зеленський сказавши, що це не правда, що стрілянини не було», — додав доброволець. «Президент запропонував мені послужити в армії, а що він зробив для реформування армії або поліції, щоб закликати туди людей йти служити?», — обурено каже Ганза, додаючи, що пішов на фронт добровольцем у 2014-му і служив до 2017-го. «Поради йти в армію президенту варто давати не мені, а тим, хто ухилявся від захисту Батьківщини в це найважчий годину.

Мені 23 і я звик захищати Україну без наказів і без повісток з військкомату. Золоті — наша земля, ми її повинні зберегти для майбутнього України. Ми залишимося тут», — підсумував доброволець.