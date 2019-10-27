НАБУ подало позов у суд на Гладковського з-за неявки на допит

НАБУ направило позов до суду щодо неявки екс-заступник секретаря РНБО Олега Гладковського на допит до детективів.

Адвокат Гладковського каже, що поїздка була запланована задовго до допиту. Про це повідомив адвокат Гладковського Руслан Волинець на сайті корпорації “Богдан”.

На думку адвоката Гладковського, нова справа проти його підзахисного є безпідставним.

“Звинувачення проти Гладковського надумані, оскільки детективи НАБУ були попереджені у встановлені законом порядки та строки про причини неможливості прибуття у визначені ними день і час”, – повідомив Волинець.

Також адвокат наголосив, що поїздка Гладковського в липні була запланована ще в травні, а не напередодні допиту. В підтвердження своїх слів, Волинець повідомив, що квитки на рейс були куплені заздалегідь.

Крім цього, повідомляється, що судове засідання по справі відбудеться 28 жовтня у Вищому антикорупційному суді України. Сама ж корпорація “Богдан” повідомила послів країн “Великої сімки” про продовження “політично мотивованих дій і необґрунтованих звинувачень на адресу Гладковського.