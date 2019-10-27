В окупованому Донецьку прогримів потужний вибух

В окупованому терористами «ДНР» Донецьку вранці 27 жовтня прогримів потужний вибух, в результаті якого була знищена мобільна вишка місцевого оператора зв’язку.

Як повідомляє Telegram-канал Inside Donetsk, «в результаті диверсії (вибуху) в Пролетарському районі Донецька пошкоджена вишка оператора зв’язку «Фенікс».

Данило Безсонов, керівник прес-служби так званої «народної міліції ДНР», заявив, що вибух – справа рук українських диверсантів.

За його даними, інцидент стався в Пролетарському районі Донецька близько 10 ранку. «Здійснена диверсія — підірвана одна з веж стільникового зв’язку «Фенікс». Жертв серед мирного населення немає», — повідомив він.

Інформацію про вибух прокоментував в Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»).

«У пеникса або фенікса проблеми! Пишуть про вибух у Донецьку, я вже розсміявся, що комусь квиток від окупантів виписали # 200_бригаду, а тут тільки мобільна вишка… І то добре», — зазначив він.