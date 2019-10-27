«Військові цього не пробачать»: Яніна Соколова звернулася до Зеленського (відео)

Журналістка Яніна Соколова записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського після його скандальної розмови з добровольцями в зоні розведення військ на Донбасі.

Відповідне відео журналістка опублікувала на своєму YouTube каналі.

“Спочатку ви називали мою країну “повією” в своїх жартах! Потім ви узгодили підписання угоди, яка може змусити мою країну капітулювати! Тепер ви хамите тим, хто захищав наш і ваш, до речі, зад всі ці 5 років війни! Доки мені буде соромно за вас, Володимире Олександровичу?” – сказала Соколова.

“Я дуже вам не раджу лаятися з тими людьми, які на даний момент є авторитетами нації, з людьми, які мають найбільшу цінність для кожного українця. Військові вам цього не пробачать. Думай…те, Володимире Зеленський”, – додала журналістка.

Відео викликало великий резонанс, його переглянуло більше півмільйона людей.

Нагадаємо, тим часом Зеленський потрапив у новий скандал навколо ветеранів.