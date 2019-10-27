На Херсонщині звільнений український моряк Беспальченко зіграв весілля

26 жовтня в Бериславському районі Херсонської області у виноробному господарстві князя Трубецького на березі Дніпра відбулося весілля звільненого з кремлівського полону українського моряка Віктора Беспальченко.

Влітку поточного року Віктор і Тетяна розписалися в московському СІЗО «Лефортово». Познайомилася пара ще до анексії Криму і разом уже п’ять років.

Боярином на торжестві став звільнений моряк Михайло Власюк, а подружкою нареченої — сестра іншого моряка Владислава Костишина Олена. Також на весілля приїхали інші звільнені моряки зі своїми сім’ями, їх адвокат Микола Полозов, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Голова Херсонської ОДА зазначив, що до організації весілля «долучилися люди з усієї області, від усієї херсонської родини». За даними LB.ua, молодят привітав і президент України Володимир Зеленський.

«Щоб ви любили і виховали справжніми людьми, якими ви є. Дуже радий за вас. Нехай вам Бог допомагає. Ми пишаємося вами», — український лідер побажав молодій сім’ї багато дітей у своєму відеозверненні, яке було показано під час урочистості.





