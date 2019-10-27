У Французькій Полінезії акула покалічила туристку

В результаті нападу великої білої акули 35-річна жінка позбулася обох рук та лівої грудей. “Коли ми дісталися до причалу готелю, вона була у свідомості, але в критичному стані. Вона втратила багато крові, і обидві її руки були відрізані на передпліччя”, — розповів пожежник Жан-Жак Ривета.

Постраждала була доставлена на Таїті по повітрю і, як повідомляється, знаходиться в стабільно важкому стані.

Напади акул як у Французькій Полінезії надзвичайно рідкісні. Відповідно до Міжнародного протоколу обліку, напади акул Флоридського музею природної історії, з 1580 року у Французькій Полінезії було зареєстровано лише шість підтверджених неспровокованих нападів акул.

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В цілому, за даними Міжнародного протоколу обліку нападу акул, кожний рік в світі відбувається шість смертельних випадків, пов’язаних з неспровоцированными нападами морських хижаків. При цьому, на думку фахівців, ця цифра буде збільшуватися. “У міру того, як населення світу продовжує зростати, а інтерес до водного відпочинку у відкритих водах зростає, ми повинні очікувати збільшення числа нападів акул на туристів під час відпочинку на морі”, — вважають вчені.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», популяція великих білих акул стрімко скорочується, і це призвело до несподіваних наслідків для екосистеми. Вчені виявили, що зникнення великих білих акул в південноафриканських водах призвело до появи семижаберных акул — вищих хижаків з іншого середовища.

За матеріалами Delfi.ee

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