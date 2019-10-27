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Київрада не продовжив оренду фірмі, яка будувала житловий комплекс неподалік Софії Київської

27.10.2019

Київська міська рада не відновив договір оренди ділянки площею 0,25 га по вул. Олеся Гончара, 17-23 з ТОВ «Інвестиційно-будівельною групою», яка будувала житловий комплекс неподалік Софії Київської.

Після прийнятого рішення Київради Департамент земельних ресурсів обов’язково повинен до 20 листопада надіслати компанії-забудовнику лист з інформацією про те, що договір оренди не відновлять.

«Інвестиційно-будівельна група» будувала РК Fresco Sofia висотою більше 35 метрів у буферній зоні Софії Київської.

«У зв’язку з цією забудовою міжнародні інститути поставили питання про виключення Софії Київської з переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», — йдеться в повідомленні.

Висотність будівлі не відповідає історичній забудові навколо, а саме будівництво сприяє підняття ґрунтових вод, що загрожує пам’ятників, які розташовані поблизу.

У 2016 році Київрада створила тимчасову контрольну комісію, яка мала перевірити режим використання ділянки, дотримання законодавства при будівництві, а також дослідити шляхи врегулювання ситуації. Після цього Київрада звернулася до забудовника з вимогою демонтувати поверхи, щоб висота будівлі не перевищувала 25 метрів, але компанія цього не зробила.

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