Лещенко знову розкритикував акції протесту проти капітуляції

У своїх відеоблогах на телебаченні колись перспективний журналіст, нардеп-єврооптиміст Сергій Лещенко продовжує «підспівувати» чолі Офісу президента Андрію Богдану. Про це у своєму блозі пише політолог Михайло Бесараб.

Він зазначає, Лещенко знову присвятив свою програму акцій протесту проти капітуляції. У ній колишній нардеп каже, що вуличний протест – це не стільки діям Зеленського, скільки просто велика політика і боротьба закулісних груп впливу за владу. Ось така конспірологія і звичний погляд Кремля на акції протесту в Україні.

Політолог пише, якщо Андрій Богдан заявляє, що акції проплачені, то Лещенко наполягає, що протестувальники є маріонетками в руках хижих політиків. І Богдан, і Лещенко дискредитують акції протесту. Тільки у кожного з них свої «аргументи». Михайло Бесараб зазначає, він солідарний з тими, хто вимагає відставки голови ВП Богдана. Сергія Лещенка звільняти нізвідки. Але така особа не заслуговує поваги свідомих громадян і патріотів.