«Уряд дилетантів»: Кочетков вважає, що Кабмін Гончарука протримається лише до весни

Олександр Кочетков зазначив в інтерв’ю виданню Хвиля, що особисто він вважає уряд Олексія Гончарука дилетантами. При цьому політичний аналітик прогнозує, що нинішнього Кабінету міністрів працювати залишилося недовго, і він протримається лише до весни наступного року.

На думку Олександра Кочеткова, Кабінет міністрів Олексія Гончарука — це уряд дилетантів. Тому політичний аналітик вважає, що довго працювати даний Кабмін не буде. На думку Кочеткова, уряд Гончарука пропрацює лише до весни наступного року, і все.

Вся справа в тому, що у цього Кабінету міністрів немає конкретної стратегії. Вони постійно змінюють свої прогнози по економіці. Крім того, приймаються закони, які суперечать програмі дій уряду. Тут потрібен зовсім інший підхід. Спершу готується програма дій уряду, і після цього вже потрібно вирішувати — які закони слід прийняти, і в якому порядку. Тому можна сміливо прогнозувати, що вже весною Кабмін Гончарука просто «попливе».