Названа найкраща поза для фотографій

Контрапост (від італ. contrapposto — «протилежність»), або хіазм (грец. chiasmos — «хрещатий») — прийом зображення фігури людини в мистецтві, при якому положення однієї частини тіла контрастно протиставлено положення іншій частині, тобто людина зображений спирається на одну ногу.

Це співвідношення корелює з фертильністю і є індикатором стану здоров’я людини. Вважається, що жінки з низьким індексом WHR (приблизно 0,7) найбільш привабливі для чоловіків. Це власниці фігури «пісочний годинник» або грушоподібної фігури.

Дослідники припустили, що контрапост підкреслює різницю між талією і стегнами, робить вигини більш сексуальними. У зображенні чоловіків теж часто використовується контрапост (згадайте «Давида» Мікеланджело), але вчені зосередилися на жіночих фігурах.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Щоб перевірити свою гіпотезу, дослідники створили 3D-аватари жінок в різних позах, що стоять прямо і з опорою на одну ногу. Кожну фігуру можна було розглянути з восьми ракурсів.

Ці картинки показали 68 гетеросексуальним студентам: 25 хлопців та 43 дівчатам. Учасників попросили оцінити привабливість зображених жінок. І хлопці, і дівчата оцінили вище зовнішність моделей, що спираються на одну ногу.

Дослідники припустили, що індекс WHR визначає і те, чому певні рухи і жести здаються більшості сексуальними. Хода моделей по подіуму або рухи в танці живота, а також підбори підкреслюють співвідношення талії і стегон.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», люди часто приймають пози, які мають більше значення, ніж прийнято вважати. Наприклад, учені говорять, що поза, в якій мусульмани здійснюють намаз, здатна зменшити біль у спині і зміцнити суглоби.

За матеріалами Knife.media

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