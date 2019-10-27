Зеленський віддає прифронтові території під контроль «ЛДНР», — Білецький

Лідер партії «Національний Корпус», засновник полку «Азов» Андрій Білецький розкритикував рішення президента Володимира Зеленського провести так зване «розведення» військ в Донбасі, оскільки після відступу ВСУ ці населені пункти потраплять під контроль проросійських ватажків ОРДЛО.

На думку Білецького, єдине, про що повинен думати президент України сьогодні – це безпека громадян.

При цьому поведінка глави держави Золотом він назвав хамством.

«Це відверте побутове хамство президента в адресу ветеранів. З цього відео ми побачили, що президент відноситься до всієї країни як до имбецилам», — обурився глава Нацкорпуса.

Він зазначив, що мова йде навіть не про метрах, а про те, що в цілому ця ідея з розведенням вигідна виключно Володимиру Путіну – так було і в Абхазії, і в 2014 році в Україні при Порошенко і Муженко.

«Зеленський ж, погоджуючись на «розведення» фактично віддає тисячі українців з прифронтових територій під владу «ЛДНР», — додав Білецький.

За його інформацією, Україна втратить 30 населеных пунктів, багато з яких стратегічно важливі.