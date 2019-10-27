У «Вечірньому кварталі» грубо принизили Кошового та його донька

У свіжому випуску шоу «Вечірній квартал» від 26 жовтня артисти познущалися над Євгеном Кошовим, який зовсім недавно оскандалився піснею «Горіла хата, палала» про будинок Валерії Гонтарєвої.

Дісталося навіть дочки артиста.

Кошовий на сцені зізнався, що його старша дочка Варя вперше була на побаченні.

Після цього інший «кварталівець» припустив, що дочка Кошового зустрічається з виродком.

«Це що виходить… Твоя дочка з якимось виродком зустрічається… Тому що дівчатка завжди шукають собі нареченого, схожого на батька», — говорить Кошовому артист Юрій Ткач.

Такий гумор викликав бурхливий сміх у залі і гучні овації.

«Ткач, ти що, офігел?», — відреагував на «жарт» Кошовий.

Відповідний ролик вже опублікований на Ютуб: