РФ може оголосити в розшук звільнених українських моряків, — Полозов

Адвокат звільнених з російського ув’язнення українських військових моряків Микола Полозов побоюється, що Росія оголосить його підзахисних у розшук.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту «Крим.Реалії».

«Є дуже серйозна небезпека, що російська влада може оголосити моряків в розшук, якщо вони не будуть з’являтися за викликом слідчого або в суд», — зазначив Полозов.

Адвокат нагадав, що моряки залишаються в статусі обвинувачених у Росії, а їх справа знаходиться на стадії ознайомлення з матеріалами стороною захисту.

«Після звільнення моряків було прийнято рішення розформувати команду адвокатів, далі цією справою я займаюся. Зараз справа знаходиться на стадії ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Я знайомлюся з письмовими матеріалами, плануємо, що в листопаді будемо знайомитися з речовими доказами. Справа не припинено, природно, будемо працювати на кінцевий результат, на те, щоб будь-які негативні наслідки захоплення моряків для них в майбутньому ніяк не відгукнулися, для того, щоб цю справу припинити в цілому», – пояснив адвокат.