Куртка за 9200, черевики за 5000: розповідати, що він не лох, Зеленський їздив в речах від американського бренду

Президент України Володимир Зеленський відвідав 26 жовтня зону розведення сил в Золотому-4, одягнувшись в дорогу одяг від бренду 5.11 Tactical.

5.11 Tactical — американська марка, яка виготовляє одяг і спорядження для мисливців, любителів активного відпочинку і співробітників силових структур. Її продукція не значиться на озброєнні ЗСУ та інших українських підрозділів.

Фото: beztabu.net

У Золотом на головнокомандуючому була куртка від 5.11 Tactical моделі Sabre 2.0 Jacket кольору моху. Таке вбрання в українських дилерів фірми варто 9270 гривень.

Фото: prof1group.ua

Під куртку президент підібрав штани 5.11 моделі Tactical Duty Uniform за 2300 гривень.

Фото: prof1group.ua

Вдалося ідентифікувати і взуття, яка була на Зеленском. Це берци Lowa Z6S GTX, які по акції можна придбати за 4470 гривень, а без знижок вони стоять 5600 грн.

Фото: unifender.com.ua

Крім того, Зеленський надів тактичну футболку і трекінгові шкарпетки, ідентифікувати не вдалося. Але зазвичай такі речі коштують від 400 до 3 тисяч гривень (футболка) і 500-1000 гривень за пару (шкарпетки) — в залежності від виробника.

Загальна ціна комплекту перевищує середню місячну зарплату в Україні, в тому числі і зарплати військовослужбовців.

До речі, 26 жовтня президент вперше поїхав на передову в тактичній одязі. Раніше він вибирав для візитів в зону проведення ООС звичайні сорочки.