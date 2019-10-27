Трамп підтвердив знищення ватажка ИГИЛ

Президент США повідомив, що в ході спецоперації було знищено багато спільники аль-Багдаді, ні один американський військовослужбовець не загинув.

Президент США Дональд Трамп на спеціальному брифінгу підтвердив, що ватажок терористичної організації Ісламська держава (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдаді був знищений в ході операції збройних сил США в сирійському Ідлібі.



Трамп зазначив, що в ході операції були знищені багато спільники аль-Багдаді.



«Бандит, який так старався залякати інших, провів свої останні хвилини в повному страху, в повній паніці і страху, жаху від американських сил, які обрушилися на нього», — сказав президента США.



Він також повідомив, що в ході спецоперації ні один американський військовослужбовець не загинув.