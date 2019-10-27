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Трамп підтвердив знищення ватажка ИГИЛ

27.10.2019

Президент США повідомив, що в ході спецоперації було знищено багато спільники аль-Багдаді, ні один американський військовослужбовець не загинув.

Президент США Дональд Трамп на спеціальному брифінгу підтвердив, що ватажок терористичної організації Ісламська держава (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдаді був знищений в ході операції збройних сил США в сирійському Ідлібі.
 
Трамп зазначив, що в ході операції були знищені багато спільники аль-Багдаді.
 
«Бандит, який так старався залякати інших, провів свої останні хвилини в повному страху, в повній паніці і страху, жаху від американських сил, які обрушилися на нього», — сказав президента США.
 
Він також повідомив, що в ході спецоперації ні один американський військовослужбовець не загинув.

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