Фокус Путіна? У мережі розігнали нову «зраду» із Зеленським

Президента України Володимира Зеленського звинуватили у зустрічі з «підставними вчителями» нібито в будівлі «неіснуючої школи» під час відвідування міста Золоте на Донбасі.

Про це у Twitter написав користувач Himikus. Автор повідомлення назвав акторами всіх учасників зустрічі.

«Зеленський поспілкувався з «вчителями» неіснуючої школи і ті його попросили відвести ВСУ з Донбасу. Як вже цей цирк задовбав!», – написав користувач.

Він звернув увагу на вивіску школи. Разом з фото він виклав скріншот з Єдиного реєстру державних розслідувань, в якому йдеться про ліквідацію даного навчального закладу.

Також користувач вбачає подібність між зовнішністю двох жінок, які прийшли на зустріч до Зеленському, і жінок, які зображені на фото, підписаним «2014 рік», на якому показані люди з прапорами Росії, дорожній покажчик «Луганськ» і чоловік з автоматом.

На підставі цього користувач зробив висновок про те, що «актор, який грає роль президента вирішує нашу долю, долю країни з акторами, які грають роль вчителів».

При цьому варто зазначити, що школа, біля якої сфотографувався Зеленський, стала філією іншої школи – опорної, що видно з даних на сайті Державної інформаційної системи освіти. Адміністрація не встигла поміняти вивіску, що створило плутанину.