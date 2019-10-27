Справа Пашинського: Чорновіл на човні вирушила на пошуки Портнова

40-річна колишній народний депутат Тетяна Чорновіл вирішила поставити Портнову хвилюють суспільство питання.

Колишній народний депутат України Тетяна Чорновіл, яка раніше звинуватила Путіна в арешті її соратника Сергія Пашинського, на човні вирушила до будинку адвоката Андрія Портнова.

«Я дізналася, де під Києвом ховається Портнов. Йду до нього, щоб в очі задати хвилюючі суспільство питання. Я йду з голими руками, у мене немає охорони і … пояса шахіда). А тільки переконання, що якщо він — влада, причому темна сторона влади (розпускає парламент, контролює Офіс Президента, штампує справи в ГБР, «нагинає» суддів, повертає «Приватбанк» Коломойському), то не сміє ховатися від суспільства. І не сховається…», — Чорновіл повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

«Проникнення до приватного володіння?», — запитав у коментарях Олег Ткачук.

«Портнов не лох, йому вже 46, вже давно зїб@вся з цієї локації», — переконаний Юрій Кентсало.

Нагадаємо, раніше юрист Андрій Портнов оприлюднив аудіофайл, фігурантом коророго є Сергій Пашинський.

«Друзі, ще раз публікую аудіофайл розмови Пашинського, де він хвалиться, як годував з руки депутатів, призначав начальників поліції, ображав і давав завдання чолі НАБУ, називав Посла іноземної держави повією, а колишнього Генерального прокурора гомосексуалістом.

Це важливо, щоб ще раз підкреслити збірний образ цього члена злочинного співтовариства Порошенко-Парубія. Впевнений, що в найближче десятиліття йому не потрібно виходити з в’язниці», — зазначив Портнов на своїй сторінці в Facebook.

Також раніше в ГБР повідомили, що в заяві колишнього народного депутата Тетяни Чорновіл не зазначені обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального злочину в 2012 і 2013 роках екс-заступник глави адміністрації Віктора Януковича Андрієм Портновим і заступник міністра Кабінету міністрів Андрієм Богданом.

«Державне бюро розслідувань не реєструвало кримінальне провадження та не веде досудове розслідування замаху на розтрату коштів держбюджету країни в розмірі понад 3 млрд гривень (Богданом і Портновим — ред.)», — сказано в повідомленні ДБР.

Слід зазначити, що 25 жовтня соратниця Пашинського Тетяна Чорновіл опублікувала на своїй сторінці в Facebook відповідь ДБР від 15 жовтня і заявила, що відомство нібито «розпочало слідство за її заявою» і «розслідує злочинну організацію Богдана і Портнова».