«Нафтогаз» озвучив ціни на газ у листопаді

З 1 листопада в Україні значно зростуть ціни на природний газ. Зміни торкнуться блакитного палива для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання.

Вартість газу буде залежати від умов оплати, а також обсягів закупівель. Залежно від даних показників, ціна буде складати 5861 або 6463 грн./тис. куб. м (не враховано ПДВ та витрачені кошти на транспортування через розподільні і магістральні газопроводи).

Для промислових підприємств, які в місяць використовують від 50 тисяч кубометрів газу, ціна дорівнюватиме 5861 грн. за одну тисячу кубічних метрів. Суб’єктам, що споживають не більше 50 тисяч «кубів», «Нафтогаз» буде пропонувати блакитне паливо за ціною 6463 грн. за тисячу кубометрів.

У порівнянні з цим місяцем у листопаді вартість газу підвищиться на 18,4-19,6 %.

Причиною зміни є підвищення цін на блакитне паливо в Європі, де Україна робить закупівлі. Так, вартість природного газу на еврохабах з транспортуванням в наступному місяці перевищить нинішню практично на 50 %.

З 1 жовтня 2015 року в Україні діє закон «Про ринок природного газу», згідно з яким блакитне паливо поставляється за цінами, узгодженими між покупцями і постачальниками.

Це стосується усіх випадків, крім тих, які вказані в законі. Наприклад, для задоволення інтересів громадськості у роботі ринку газу на її суб’єкти на певний час можуть покладати спеціальні обов’язки на визначених Кабміном України умовах.

Нагадаємо, раніше стала відома дата переговорів між главами «Нафтогазу» і «Газпрому» про транзит російського газу через Україну.