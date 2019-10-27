Росіянка выколола очі синові після сварки з чоловіком

У Хакасії мати тяжко поранила п’ятимісячної дитини. Після сварки з чоловіком на ґрунті ревнощів вона вирішила засліпити хлопчика. Про це повідомляє управління СКР по Красноярському краю і Республіці Хакасії.

«За попередньою версією слідства, 26 жовтня 2019 року в селі Таштып 36-річна жінка після сварки з чоловіком, на грунті ревнощів заподіяла свого п’ятимісячного сина пошкодження обох очей. В даний час дитина госпіталізована», — повідомляє СКР.

Зараз мати затримана, її допитують. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею 111 КК РФ (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю).

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