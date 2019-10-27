Ворогуючі російські ОЗУ влаштували нічну стрілянину

Дві протиборчі організовані злочинні угруповання (ОЗУ) влаштували нічну стрілянину в Кіровському районі Казані. Про це в неділю, 27 жовтня, з посиланням на прес-службу МВС Татарстану повідомляє ТАСС.

Як розповіли в прес-службі, інцидент стався на перетині вулиць Кизил-Армійська та Селищна, в ньому брали участь 20 осіб на восьми автомобілях. У якийсь момент пролунали кілька пострілів, після чого всі учасники конфлікту зникли в невідомому напрямку.

Вийти на слід підозрюваних вдалося після того, як в лікарні звернувся 30-річний житель Казані з непроникаючих пораненням з травматичного пістолета. За записами з камер спостереження поліцейські встановили всіх учасників конфлікту та затримали 14 з них.Також встановлено, що стрілянина велася з травматичного пістолета і охолощенного автомата. Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 213 (Хуліганство) КК Росії.

Між тим пізніше в прес-службі МВС Татарстану повідомили «Стрічці.ру», що раніше озвучена інформація про належність затриманих до ОЗУ не підтвердилася.

2 вересня повідомлялося, що в Казані поліцейські затримали чоловіка, який стріляв з мисливської рушниці на сходці злочинних угруповань, яка пройшла поруч з місцевою школою.