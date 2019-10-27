У США запропонували план по захопленню Калінінграда країнами НАТО

У разі збройного конфлікту з Росією НАТО варто розглянути план по захопленню Калінінграда. Про це йдеться в доповіді старшого наукового співробітника Джеймстаунского фонду в США Річарда Хукера.

Як наголошується в документі, військова ескалація приведе до загибелі мирних жителів і масштабних руйнувань. При цьому РФ «може програти через відставання від країн альянсу в галузі військової авіації».

За версією Хукера, спочатку Москва спробує ізолювати Литву, Латвію та Естонію і захистити підходи до Петербургу. Однак НАТО завдяки своїм повітряним силам на чолі зі Штатами приблизно за два тижні зможе захопити Калінінградську область.

Експерт зазначив, що на ранньому етапі конфлікту Росія може надійно захищати Калінінградську область. Але нарощування сухопутної військової угруповання США і Польщі в регіоні змінить розстановку сил і РФ «втратить цей анклав», що стане «природним відшкодуванням збитків за приєднання Криму».