Зневага до добровольцям призведе не до миру, а до гніву, — Вакарчук

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук висловив подяку українським добровольцями і засудив зневажливе поводження з ними.

Про це він заявив у себе в фейсбуці.

Вакарчук нагадав, що в 2014 році добровольці допомогли врятувати Україну.

«В час, коли наша армія перебувала в дуже складному стані, саме ті, кого ми називаємо атошниками — люди різних професій, різного походження, російсько – та україномовні стояли в чергах до військкоматів. Деякі з них створили добробаты. Добробаты часто були єдиною опорою України на важливих ділянках фронту», — зазначив він.

На думку лідера «Голоси», головне слово, яке потрібно сказати нашим добровольцям: «Спасибі!»

«А будь-які слова, сказані зневажливо, особливо офіційними особами — не приведуть до світу. А призведуть до гніву. А гнів не знає слова «Ви». Гнів завжди на «ти»», — додав Вакарчук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів дві доби у прифронтовому Золотом, з’їздив на передову, а також поспілкувався з місцевими жителями та учасниками акції «Ні — капітуляції».