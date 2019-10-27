Зеленський: Втратити підтримку 1+1 або образити Коломойського не боюся

Президент Володимир Зеленський заявив, що не боїться образити олігарха Ігоря Коломойського або втратити підтримку його телеканалу 1+1.

Про це він сказав в інтерв’ю The New Yorker.

Під час розмови з проживаючим в Москві журналістом Джошуа Яффа Зеленський запевнив, що не збирається давати Коломойському ніяких привілеїв і буде наполягати на тому, щоб той витратився на соціальні та інфраструктурні об’єкти, як вже зробили Рінат Ахметова (купив автомобілі швидкої допомоги) і Віктор Пінчук (купив квартири звільненим з полону моряків).

«Давай так, минуле в минулому… Але прийшов час віддати більшу частину твоїх грошей на соціальні проекти та відновлення Донбасу», — цитує видання слова Зеленського в розмовах з олігархами.

За словами президента, він зовсім не переживає про те, що Коломойський може не піти назустріч.

«Якщо телеканал (Коломойського. — Ред.) після цього обернеться проти мене, тоді ми зрозуміємо, що він не хоче жити по-іншому», — сказав Зеленський.