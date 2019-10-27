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Елітний позашляховик мера Чернігова Атрошенка потрапив у ДТП

27.10.2019

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Чернігові сьогодні, 27 жовтня, біля підніжжя Катерининської церкви.

У ДТП потрапив елітний автомобіль Mercedes-Benz brabus.

Відомо, що на момент аварії в автомобілі, крім водія, був один пасажир.

Пізніше з’єднання ясувалося, що позашляховик належить меру Чернігова Атрошенку.

Сам Атрошенко вызнав факт ДТП, але заявивши, шо джип належить не йому, а фірмі, де він співвласник.

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