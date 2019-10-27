Міністр культури назвав сміливими артистів, які їздять на гастролі до Криму

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що вважає сміливими українських артистів, які гастролюють в окупованому Криму. Про це він розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода«.

Міністр зазначив, що вважає «сміливими» артистів, які їдуть виступати в аннексированный Росією Крим, не порушуючи при цьому українське законодавство щодо правил перетину админграницы.

«У моєму розумінні, якщо український артист перетинає український кордон і їде на українську територію, яка тимчасово окупована, і виступає там, і доносить український контекст, я вважаю, що це дуже сміливий чоловік», — підкреслив Бородянський.

Він також додав, що вважає такі гастролі «ризикованими».