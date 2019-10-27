Моз встановив норми час приїзду бригади «швидкої»

Моз розробив критерії формування ефективної мережі надання первинної, спеціалізованої та екстреної медичної допомоги. Про це повідомила прес-служба міністерства.

Відомство виділили три критерії:

— відстань між пацієнтом і сімейним лікарем – не більше 7 км;

— доступність лікарні інтенсивного лікування – не більше 60 хв;

— час доїзду бригади екстреної медичної допомоги: у місті – 10 хвилин, поза межами міста – 20 хвилин.

У столиці запустили реформу спеціалізованої медичної допомоги. Київська міська рада прийняла рішення про реорганізацію 69 закладів охорони здоров’я. У той же час, в цих медустановах будуть мати можливість вільно лікуватися й некияни.