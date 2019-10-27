Під Одесою сталося потрійне ДТП: рятувальники витягали травмованих з-під уламків

На Київському шосе під Одесою сталося потрійне дорожньо-транспортна пригода. Щоб дістати постраждалих з-під побитих автомобілів, знадобилася допомога рятувальників.

Як повідомляється, аварія сталася сьогодні, 27 жовтня. Так, за словами очевидців ДТП, легковик спершу врізалася в мікроавтобус, а потім його відкинуло на припаркований на узбіччі вантажівку.

Водій і пасажир легкового автомобіля сильно постраждали. Із зруйнованого салону постраждалих витягували рятувальники. Обидва постраждалих були госпіталізовані. На місці працювала поліція.